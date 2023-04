Tokio und Peking schalten Hotline zur Verhinderung militärischer Zwischenfälle

Zwischen Japan und China gibt es nun einen "heißen Draht", mit dem die beiden Länder Zwischenfälle in der Luft und auf hoher See verhindern und Vertrauen zwischen ihren Militärs aufbauen wollen. Die Maßnahme wurde vor einem Treffen der Außenminister beider Seiten in Peking verkündet.

Quelle: Legion-media.ru © Manngold

Japan und China haben unlängst eine direkte Kommunikationslinie eingerichtet, die mögliche militärische Zwischenfälle in der Luft und auf hoher See verhindern oder beilegen sowie Spannungen zwischen den beiden Ländern abbauen soll. Die neue Hotline wurde am Freitag von den Verteidigungsministerien in Tokio und Peking verkündet. Japan sprach von einem "Verbindungsmechanismus", der Vertrauen schaffen und dazu verhelfen werde, unvorhergesehene Situationen zu vermeiden. China betonte seinerseits, dass der "heiße Draht" zur Sicherheit und Stabilität in der Region beitragen werde. Russisches Militär führt Raketentest im Japanischen Meer durch: Japan beobachtet die Situation genau Die Schaffung der Hotline wurde unmittelbar vor einem Besuch des japanischen Außenministers Yoshimasa Hayashi an diesem Wochenende in Peking verkündet. Hayashi will sich bei dieser ersten Reise eines japanischen Chefdiplomaten nach China seit dem Jahr 2019 mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang treffen. Die Idee, einen direkten "heißen Draht" zwischen dem japanischen und dem chinesischen Militär einzurichten, war schon vor einigen Jahren entstanden. Eigentlich hätte die Hotline im vorigen Jahr eingeweiht werden sollen. Der Plan wurde aber infolge der COVID-19-Pandemie und aufgrund anderer Faktoren verschoben. Die beiden asiatischen Länder haben einen langjährigen Territorialstreit um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. Vor den Inseln, die in Japan Senkaku und in China Diaoyu heißen, ist es bereits mehrmals zu Spannungen zwischen Luft- und Seepatrouillen der beiden Staaten gekommen. Das Archipel wir auch von Taiwan beansprucht. Mehr zum Thema - Philippinen kündigen neue Standorte für US-Militärstützpunkte nahe Taiwan an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.