Chinas Staatskonzern entdeckt wichtiges Öl- und Gasvorkommen im Golf von Bohai

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert eine Rekordnachfrage nach Öl in diesem Jahr. Der Energiehunger wird mit der Aufhebung der Corona-Auflagen in China verbunden. Das asiatische Land ist einer der größten Importeure, hat aber auch eigene Vorkommen.

Quelle: www.globallookpress.com © Xing Guangli / Xinhua

Der chinesische Mineralölkonzern CNOOC hat nach eigenen Angaben im Golf von Bohai ein aussichtsreiches Öl- und Gasvorkommen entdeckt. Das Unternehmen schätzte in der entsprechenden Pressemitteilung vom Mittwoch die dortigen Reserven auf 100 Millionen Tonnen Rohöl ein. Das Ölfeld wurde Bozhong 26-6 genannt. Medien: Russlands Ölproduktion erreicht jährlichen Rekordwert Wie der Staatskonzern bekannt gab, befinde sich das Vorkommen im Süden des Golfs von Bohai. Dieses Randmeer des Gelben Meeres weise eine durchschnittliche Wassertiefe von 22 Metern auf. Das Unternehmen habe dort ein 4.480 Meter tiefes Loch gebohrt und sei dabei auf mehr als 321 Meter Ölschichten gestoßen. Während der entsprechenden Tests habe das Bohrloch 2.040 Barrel Rohöl und 324.000 Kubikmeter Gas pro Tag geliefert. Der stellvertretende CNOOC-Chefingenieur für Ölförderung, Xu Changgui, teilte mit, es handele sich um das drittgrößte Ölvorkommen im Süden des Golfs von Bohai. Der Fund des Ölfeldes mit geschätzten 100 Millionen Tonnen Öl lege große Perspektiven für die Ölförderung vor Ort an den Tag. Der geschäftsführende CNOOC-Direktor, Zhou Xinhuai, teilte seinerseits mit, dass das Randmeer des Gelben Meeres eines der Erkundungsziele des Konzerns sei. Das Unternehmen suche nach weiteren mittleren und großen Öl- und Gasvorkommen und entdecke neue Impulse für die Offshore-Förderung. Mehr zum Thema - China kann nun fast jeden Haushalt mit sauberer Energie versorgen

