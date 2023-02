Chinas Außenminister: Druck auf Peking nimmt stetig zu

China hat nie Konflikte provoziert, erklärte der chinesische Außenminister auf einer Veranstaltung am Dienstag. Zugleich betonte er, dass die Unterdrückung und Eindämmung seines Landes stets zunehme. Dies bedeute eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit.

Quelle: AFP © KHALED DESOUKI

Auf einem Forum zum Thema "Globale Sicherheitsinitiative: Chinas Lösung für das Sicherheitsdilemma", bei dem das entsprechende Konzeptpapier Pekings offiziell präsentiert wurde, sagte der chinesische Außenminister Qin Gang, dieses Dokument zeige Chinas Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und seine feste Entschlossenheit zur Wahrung der globalen Sicherheit. Dies sei das Recht aller Länder der Welt und nicht die exklusive Domäne einiger Staaten. Jedes Land, das bereit sei, der Globalen Sicherheitsinitiative beizutreten, sei willkommen. Peking unterstütze alle Länder, die sich aufrichtig um die Erhaltung des Weltfriedens und der Entwicklung bemühten, so der Außenminister. Chinas Entwicklung könne nicht von einem sicheren globalen Umfeld getrennt werden. Ebenso werde es ohne Sicherheit für China keine Sicherheit in der Welt geben. Qin betonte: "China hat nie Konflikte oder Kriege provoziert und ist nie auch nur einen Zentimeter in das Territorium anderer Länder eingedrungen. Die Unterdrückung und Eindämmung von außen gegenüber China eskaliert und nimmt jedoch kontinuierlich zu, was eine ernsthafte Bedrohung für Chinas Souveränität und Sicherheit darstellt." Weiter erklärte der Minister, China lehne alle Formen von Hegemonismus und Machtpolitik, aber auch die Mentalität des Kalten Krieges und eine Konfrontation der Blöcke entschieden ab. Peking werde sich zudem gegen jegliche Einmischung externer Kräfte in die inneren Angelegenheiten des Landes wehren und entschlossen die nationale Souveränität, Sicherheit und Interessen schützen. Man werde immer auf der Seite der internationalen Fairness und Gerechtigkeit stehen. Mehr zum Thema - Waffenlieferungen an Russland? – USA und EU drohen China mit "ernsthaften Konsequenzen"

