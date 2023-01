Medienbericht: Indien könnte China als bevölkerungsreichstes Land überholen

Die Bevölkerung Indiens soll Ende 2022 1,417 Milliarden Menschen betragen haben, also fünf Millionen mehr als in China, wo derzeit 1,412 Milliarden Menschen leben sollen. Die UNO sagt voraus, dass die Bevölkerungszahl Indiens im Jahr 2050 diejenige Chinas um etwa 300 Millionen Menschen übersteigen soll.

Quelle: AFP © Sanjay KANOJIA

Indien könnte China bereits als bevölkerungsreichste Nation der Welt überholt haben. Nach Schätzungen der Website World Population Review (WPR) soll die Bevölkerung Indiens am Ende des Jahres 2022 bei 1,417 Milliarden gelegen haben. Dies sollen fünf Millionen Menschen mehr als in China gewesen sein, wo nach offiziellen Angaben derzeit 1,412 Milliarden leben sollen, berichtet die US-amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg. Bericht: Globale Risiken deuten auf "unsicheres und turbulentes Jahrzehnt" hin Die UNO hatte außerdem vorausgesagt, dass Indien China in Bezug auf die Bevölkerungszahl überholen würde, hatte dies aber später im Jahr 2023 erwartet. Doch am 18. Januar ist Indiens Bevölkerung laut WPR-Daten auf etwa 1,423 Milliarden Menschen herangewachsen. Nach einer anderen Schätzung der Forschungsplattform Macrotrends beträgt die aktuelle Bevölkerung Indiens 1,428 Milliarden Menschen. Indien hat aber offiziell noch keine aktuellen Bevölkerungszahlen veröffentlicht. Normalerweise führt das Land alle zehn Jahre eine Volkszählung durch, allerdings wurde diese im Jahr 2021 wegen der Pandemie verschoben. Nach Angaben des chinesischen Statistikamtes ging die Bevölkerung Chinas im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 850.000 auf 1.411.750.000 zurück. Dies ist der erste Rückgang seit dem Jahr 1961. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass sich die Bevölkerungskluft zwischen Indien und China in den kommenden Jahren erheblich vergrößern werde. Die Organisation geht davon aus, dass im Jahr 2050 die Bevölkerung Indiens 1,688 Milliarden und diejenige Chinas 1,317 Milliarden Menschen betragen soll. Insgesamt wird für die Republik Kongo, Ägypten, Äthiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, die Philippinen und Tansania das höchste Bevölkerungswachstum erwartet. Die UNO sagt voraus, dass diese Länder bis 2050 mehr als die Hälfte des prognostizierten Bevölkerungswachstums ausmachen werden. Mehr zum Thema - Nun offiziell: Weltbevölkerung knackt die Acht-Milliarden-Marke

