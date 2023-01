Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

In Nepal ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. In der Maschine befanden sich 72 Menschen. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" am Sonntag.

Quelle: AFP © Yunish Gurung

In der nepalesischen Stadt Pokhara ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines waren 68 Passagiere und 4 Crew-Mitglieder. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonntag. Flüge mit Privatjets in Deutschland 2022 auf Rekordniveau Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara. Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmaßlichen Ort des Absturzes zu sehen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Passagiere überleben, ist sehr gering", sagt ein Flughafenbeamter gegenüber CNN. Bisher wurden mindestens 16 Leichen gefunden, wie mehrere Medien auf Twitter schreiben. Die Löscharbeiten seien in vollem Gange. Nähere Details, etwa zur Nationalität der Opfer oder zur Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt. Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Land. In der bergigen Region gab es schon mehrere Flugzeugabstürze. Im vergangenen Jahr starben bei einem Absturz auf der Flugroute Pokhara-Jomsom 22 Menschen, darunter zwei Deutsche. Mehr zum Thema – Missglückte Landung eines F-35B-Kampfjets: Pilot erfolgreich katapultiert (VIDEO)

