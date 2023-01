Chinesisches Militäraufgebot nähert sich Taiwan

Nach Angaben der taiwanesischen Behörden haben 57 Flugzeuge und vier Schiffe der Chinesischen Volksbefreiungsarmee innerhalb von 24 Stunden die an Taiwan grenzende Region erreicht. Taipeh entsendete eine Patrouille und beobachtet weiter die Lage.

Quelle: AFP © CNS

Taiwans Streitkräfte registrierten in den vergangenen 24 Stunden 57 Flugzeuge und vier Schiffe der Chinesischen Volksbefreiungsarmee, die sich der Insel näherten. Dies geht aus einem täglichen Bericht des taiwanesischen Verteidigungsministeriums hervor: "Zwischen 6.00 Uhr am 8. Januar und 6.00 Uhr am 9. Januar wurden 57 Flugzeuge und vier Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee vor Taiwan entdeckt." Es wird angegeben, dass 28 Flugzeuge in die Luftverteidigungszone der Insel eingedrungen seien, darunter drei BZK-005-Drohnen, sechs Jäger J-11, zwei Su-30, 12 J-16 und zwei J-10, zwei strategische H-6-Bomber und ein KJ-500-Langstreckenradarerfassungs- und -kontrollflugzeug. Analyse Bei solchen Freunden braucht Taiwan keine Feinde Luft- und Seepatrouillen seien zur Beobachtung entsandt worden. Darüber hinaus habe das Militär landgestützte Raketensysteme in Gefechtsbereitschaft versetzt, fügte das taiwanesische Verteidigungsministerium hinzu. Die Lage um Taiwan hatte sich im April 2022 nach einem Besuch einer Gruppe von US-Kongressabgeordneten auf der Insel drastisch zugespitzt. Die Situation verschlechterte sich weiter, als die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Anfang August die Insel besuchte. Peking kritisierte die Vorgänge scharf, entsendet seitdem verstärkt militärisches Gerät in die Region und führt Übungen vor der Insel durch. Unterdessen liefern die USA Waffen an Taiwan. US-Präsident Joe Biden betonte, dass Washington bereit sei, militärisch zu reagieren, falls China sich entscheiden sollte, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden. Dabei hielten die Vereinigten Staaten weiterhin an der "Ein-China-Politik" fest, versicherte er. Die chinesischen Behörden schließen ihrerseits eine gewaltsame "Wiedervereinigung" mit Taiwan nicht aus. Zugleich unterstreicht China, es wünsche sich ein friedliches Szenario. Mehr zum Thema - Die Falken im US-Kongress treiben die USA in einen Konflikt um Taiwan hinein

