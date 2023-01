Terroranschlag auf Militärflughafen in Kabul: Mindestens zehn Tote und zahlreiche Verletzte

Am Neujahrsmorgen ereignete sich am Militärflughafen Kabul eine große Explosion. Das Nachrichtenportal Al Jazeera meldet mindestens zehn Tote und acht Verletzte. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt, allerdings ist eine Verwicklung des IS wahrscheinlich.

Quelle: AFP © Sahel ARMAN / AFP

Bei einer Explosion am Eingang des Militärflughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Neujahrsmorgen mehrere Menschen getötet worden. Das teilte das afghanische Innenministerium am Sonntag mit, machte aber keine Angaben zu genauen Opferzahlen und Details. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters äußerte sich ein Sprecher des afghanischen Innenminsteriums: "Heute Morgen hat sich eine Explosion außerhalb des Militärflughafens in Kabul ereignet. Dabei wurde eine Vielzahl unserer Bürger verletzt oder zu Märtyrern." Laut Al Jazeera starben bei dem Anschlag mindestens zehn Menschen, acht wurden verletzt. Silvester in Deutschland: Angriffe auf die Polizei und mehrere Tote Der Militärflughafen in Kabul befindet sich in der Nähe des zivilen Internationalen Flughafens und des Innenministeriums. Örtlichen Quellen zufolge wurden alle Zufahrtswege zum Anschlagsort von den Sicherheitskräften der Taliban abgeriegelt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Seit der Machtübernahme der Taliban hat der IS seine Anschläge in Afghanistan verstärkt. Im Fokus stehen meist religiöse Minderheiten und ausländische Botschaften. Mehr zum Thema - Auf US-Militärbasen: Afghanistan-Flüchtlinge verursachen Schäden in Millionenhöhe

