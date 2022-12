Neue Einheit der US-Weltraumstreitkräfte in Südkorea angesichts Bedrohungen aus Norden

Vor dem Hintergrund von Raketenstarts in Nordkorea (DVRK) und Test von Hyperschallwaffen in China verstärken die USA ihre Präsenz im Raum um den Pazifik. Zu diesem Zweck wird in Südkorea – bereits als zweite im Ausland – eine neue Einheit der US-Weltraumstreitkräfte eingerichtet.

Am Mittwoch haben die US Forces Korea (USFK) die Stationierung einer neuen Einheit der US-Weltraumstreitkräfte (US Space Force) in Südkorea angekündigt. Deren Hauptaufgaben werden die Überwachung, Ortung und Verfolgung sich nähernder Raketen sowie die Stärkung der allgemeinen Fähigkeiten der US-Streitkräfte im Weltraum umfassen. Die neue US-Einheit, bereits die zweite derartige im Ausland, wird vom Oberstleutnant Joshua McCullion geleitet. General Paul LaCamera, der u.a. USFK-Befehlshaber der US-Streitkräfte in Korea ist, erklärte, die neue Einheit werde die Fähigkeit der USA verbessern, Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in ganz Nordostasien zu gewährleisten.

"Das US-Militär ist dank seiner Weltraumstreitkräfte schneller, besser vernetzt, informierter, präziser und rechtssicherer."

Außerdem richtete auch Südkorea selbst in diesem Monat eine Einheit der Weltraumstreitkräfte innerhalb der eigenen Luftstreitkräfte ein. Damit will das Land seine Einsatzfähigkeit auch im Weltraum zusammen mit den US-Streitkräften verstärken. Südkoreas Verteidigungsministerium erklärte in diesem Zusammenhang, die neue US-Einheit habe nichts mit der Beteiligung Südkoreas an bestehenden Raketenabwehrprogrammen zu tun.

Die Bemühungen Südkoreas und der USA um eine verstärkte sicherheitspolitische Zusammenarbeit können als Abschreckungsmaßnahme gegen die DVRK in Nordkorea dienen, wo in diesem Jahr mehrfach Interkontinentalraketen getestet wurden, die das US-Festland erreichen könnten. US-Behörden hatten zuvor ihre Besorgnis über die zunehmenden Sicherheitsaktivitäten anderer großer Länder im Weltraum zum Ausdruck gebracht, darunter Chinas Entwicklung von Hyperschallwaffen und Russlands Tests einer Anti-Satellitentechnologie im vergangenen Jahr.

In Südkorea sind rund 28.500 US-Soldaten im Rahmen eines beiderseitigen Verteidigungsabkommens stationiert, das nach dem Koreakrieg (1950-1953) geschlossen wurde. Bis heute gilt auf der Halbinsel lediglich ein Waffenstillstandsabkommen, da die Konfliktparteien keinen Friedensvertrag am Ende des Krieges unterzeichnet haben.

