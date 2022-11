Medienberichte: Russland ist Indiens größter Öllieferant

Russland ist im Oktober zu Indiens wichtigstem Öllieferant geworden und hat somit die traditionell dominierenden Exporteure Saudi-Arabien und Irak überholt. Dies meldet Energy Tracker Vortexa, das Öl- und Gastanker auf der ganzen Welt verfolgt und Lagerbestände analysiert.

Quelle: Legion-media.ru © Imaginechina-Tuchong

Im Oktober lieferte Russland 946.000 Barrel Rohöl pro Tag nach Indien und damit so viel wie noch nie in einem Monat, schreibt am 2. November die indische englischsprachige Wirtschaftstageszeitung The Economic Times. Dabei bezieht sie sich auf Angaben von Vortexa, eines Energieforschungsunternehmens mit Niederlassungen in Singapur und London, das Öl- und Gastanker auf der ganzen Welt verfolgt und Analysen zu Fracht und Lagerbeständen bereitstellt. Russische Ölprodukte über Indien in die USA? Washington hat Fragen Im Vergleich zum September stiegen die Rohölimporte aus Russland im Oktober insgesamt um 5 Prozent und die Importe aus Russland um 8 Prozent, so Vortexa. Damit ist Russland Indiens wichtigster Öllieferant geworden und hat die traditionell marktdominierenden Länder Saudi-Arabien und Irak überholt. "Auf Russland entfielen 22 Prozent der gesamten indischen Rohölimporte, vor dem Irak mit 20,5 Prozent und Saudi-Arabien mit 16 Prozent", meldet die indische Zeitung und fügt hinzu: "Zum ersten Mal importierte Indien mehr russisches Rohöl auf dem Seeweg als die Europäische Union. Die Mengen lagen um 34 Prozent höher als die der EU. Mit Einfuhren von einer Million Barrel pro Tag im Oktober blieb China der größte Abnehmer von russischem Rohöl auf dem Seeweg." Auch die Lieferungen von Heizöl aus Russland brechen alle Rekorde. Im Oktober importierte Indien rund 106.000 Barrel Heizöl pro Tag, was laut The Economic Times einen neuen Höchststand bedeutet. Die indische Regierung hatte den Kauf von Öl aus Russland bereits mehrfach verteidigt, schreibt die Zeitung. Sie zitiert Hardeep Puri, den Ölminister des Landes, der gegenüber CNN kürzlich gesagt haben soll: "Wenn Indien kein russisches Öl kauft oder jemand anderes kein russisches Öl kauft und das russische Öl vom Markt verschwindet, was würde dann mit den internationalen Preisen passieren?" "Bloomberg": Mehr russisches Öl auf dem Weg nach Asien Er merkte an, dass die Eingriffe in den Markt die Preise auf 200 Dollar pro Barrel treiben könnte und dass Indien auch weiterhin Öl und Gas kaufen werde, wo immer es könne, da die Regierung die moralische Pflicht habe, die Energieversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Experten sind allerdings der Ansicht, dass Indiens Importe aus Russland ab Dezember "aufgrund von Lieferengpässen, die sich möglicherweise aus der vom Westen vorgeschlagenen Preisobergrenze für russisches Öl ergeben", zurückgehen könnten. Dabei wäre "die Verfügbarkeit von Eistankern für den Transport von Rohöl aus Russlands Häfen in der Baltischen See" eines der größten Probleme, so Serena Huang, eine Expertin von Vortexa gegenüber The Economic Times. Mehr zum Thema - Multipolare Welt: Warum die aktuelle Krise Indien und Russland noch näher zusammenbringt

