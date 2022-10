Saudi-Arabien und China vereinbaren verstärkte Zusammenarbeit im Energiebereich

Saudi-Arabien und China haben sich geeinigt, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Stabilität der Ölmärkte aufrechtzuerhalten. Die Einigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der jüngste OPEC+-Beschluss zur drastischen Kürzung der Ölfördermenge für November eine Ohrfeige für USA war.

Quelle: AFP © Vladimir Simicek

Der saudi-arabische Energieminister, Prinz Abdulaziz bin Salman, und der Direktor der nationalen Energiebehörde Chinas, Zhang Jianhua, sagten am Freitag zu, ihre Beziehungen im Energiesektor zu verstärken, berichtete Reuters. Analyse Drastische Drosselung der Ölförderung: Kriegerischer Akt Saudi-Arabiens gegen die USA in OPEC+? Die Beamten unterhielten sich in einer Telefonkonferenz und betonten die Bedeutung einer langfristig stabilen Versorgung des Ölmarkts. Prinz Abdulaziz und sein chinesischer Amtskollege hätten sich geeinigt, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Stabilität der Ölmärkte aufrechtzuerhalten, so Reuters. Die beiden Länder bekräftigten, dass das Königreich weiterhin Chinas zuverlässigster Partner und Erdöllieferant sei. Die USA und Saudi-Arabien sind zerstritten, seit die OPEC+-Gruppe beschlossen hat, die Fördermengen im November zu kürzen. Die wichtigsten Ölförderstaaten, unter Führung der Golfstaaten und Russlands, beschlossen kürzlich in einem spektakulären Schritt eine drastische Kürzung der Ölförderung um zwei Millionen Barrel (Fass zu 159 Liter) am Tag für den Monat November. Der jüngste OPEC+-Beschluss war eine Ohrfeige für das Weiße Haus, da der Beschluss das Gegenteil von dem war, was US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuche in Saudi-Arabien im Sommer erreichen wollte. Mehr zum Thema - Der nächste Rückschlag für Biden: Staatsoberhaupt der Emirate besucht Putin in Sankt Petersburg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.