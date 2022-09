US-General: USA werden einen chinesischen Angriff auf Taiwan "sehr erschweren"

Offiziell verfolgt Washington bezüglich der Frage, ob es bei einem möglichen militärischen Konflikt zwischen Festlandchina und der Insel Taiwan eingreifen wird, einen Kurs der strategischen Ambiguität. Aber immer mehr Stimmen sprechen sich für eine offene Verteidigung der Insel aus.

Quelle: www.globallookpress.com © US Navy/via Globallookpress.com

Der US-General und stellvertretende Stabschef für die Zukunft der Luftwaffe, Clinton Hinote, hat am Dienstag auf einem Panel des Atlantic Council über die Zukunft der Luftkriegsführung erklärt: Das Pentagon sei darauf vorbereitet, Chinas wichtigste logistische Unterstützung ins Visier zu nehmen, sollte es "Aggressionen" gegenüber Taiwan zeigen. Der US-General warnte: "Wir werden Offensivmanöver gegen unsere Freunde sehr erschweren, und ich hoffe, dass unser potenzieller Gegner China darüber nachdenkt, wenn er die Schwierigkeit in Betracht zieht, eine 90 Meilen lange Meerenge zu überwinden und gegen Taiwan vorzugehen. Ich hoffe, dass sie erkennen, dass wir ihre Logistik nicht einfach laufen lassen." USA billigen mögliche Waffenverkäufe an Taiwan im Wert von über einer Milliarde US-Dollar Der General war auf das Thema eines möglichen Krieges mit China zurückgekommen, nachdem er nach der "einen Lehre" gefragt worden war, die das US-Militär aus dem Krieg in der Ukraine ziehen könnte. Dieser Konflikt stand im Mittelpunkt der Veranstaltung der Denkfabrik Scowcroft Center for Strategy and Security. Hinote antwortete: "Wir sollten die Logistik in diesem [Ukraine-]Konflikt besser verstehen ... es ist schwierig, einen Krieg dieser Intensität logistisch zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass er im Pazifik weniger intensiv sein wird." Er brachte auch die Bedrohung einer Invasion Taiwans ins Spiel, um zu verdeutlichen, dass sich der strategische Ansatz der USA auf die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses konzentrieren müsse, anstatt dessen Zentren zu stürzen oder zu stören. Er argumentierte: "Wir wollen, dass der Status quo erhalten bleibt! Wir wollen nicht, dass China die Straße von Taiwan überquert und in Taiwan einmarschiert, dass es Raketen nach Japan schickt oder dass Russland einen NATO-Verbündeten angreift." Zudem betonte er: "Unsere militärischen Fähigkeiten sollten das widerspiegeln." Der General fordert seit langem, dass das Pentagon der Bedrohung durch den militärischen Aufstieg Chinas Aufmerksamkeit schenkt. Er betont, dass Peking schnell zu Washington aufschließe. Bei einer Anhörung im Kongress im vergangenen Jahr erklärte Hinote, dass die USA in Kriegsspiel-Simulationen regelmäßig gegen China verlieren, und er forderte die Gesetzgeber auf, Pekings Überlegenheit nicht als "zukünftiges Problem", sondern als "aktuelles Problem" zu betrachten. Mehr zum Thema – Mehrere Zwischenfälle mit der US Air Force über chinesischem Hoheitsgebiet meldet "Taiwan News"

