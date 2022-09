IS bekennt sich zum tödlichen Bombenanschlag in der Nähe der russischen Botschaft in Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt wurden am Montag 25 Menschen getötet, darunter zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Kabul. Inzwischen hat die radikalislamische Miliz IS die Verantwortung für die Tat übernommen.

Quelle: www.globallookpress.com © Saifurahman Safi

Der "Islamische Staat" (IS, früher ISIS) hat sich zu dem Selbstmordattentat vom Montag in Kabul bekannt. Die Explosion ereignete sich unweit des Eingangs zur russischen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt und tötete 25 Menschen, darunter zwei Botschaftsangehörige. Die Terrorgruppe behauptete, der Anschlag sei von einem ausländischen Kämpfer verübt worden. Einigen Berichten zufolge wurde die Attacke von einem lokalen Ableger des "Islamischen Staats", dem sogenannten ISIS-K, verübt. USA und NATO ade: Taliban feiern ersten Jahrestag des Abzugs westlicher Truppen Dies ist der erste Angriff auf eine diplomatische Vertretung in Afghanistan, zu dem sich ISIS seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 bekennt. Zuvor hatte das russische Untersuchungskomitee bestätigt, dass ein stellvertretender Sekretär und ein Sicherheitsbeamter – beide russische Staatsangehörige – bei der Explosion getötet wurden. Medienberichten zufolge handelte es sich bei den meisten Opfern um Afghanen, die in einer Warteschlange für ein Visum anstanden. Der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Botschaft nach dem Anschlag verstärkt wurden. Zu Beginn eines Treffens zwischen dem russischen Außenminister und seinem tadschikischen Amtskollegen Sirojiddin Muhriddin am Montag in Moskau wurde der getöteten Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung Russlands in Kabul mit einer Schweigeminute gedacht. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die eine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt beibehalten haben, nachdem die Taliban vor einem Jahr die Macht in dem zentralasiatischen Land übernommen hatten. Seitdem ist es in Afghanistan wiederholt zu Terroranschlägen gekommen, für die die Taliban den ISIS-K verantwortlich machen. Mitte August wurde eine Moschee in Kabul während des Abendgebets von einer gewaltigen Explosion erschüttert, bei der Dutzende von Menschen ums Leben kamen. Mehr zum Thema - UN-Bericht: Taliban müssen Erstarken der IS-Terroristen und Guerillagruppen in Afghanistan fürchten

