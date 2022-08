Medienberichte: Kasachstan will Öl unter Umgehung Russlands liefern

Kasachstan prüft die Möglichkeit von Öllieferungen über Aserbaidschan, wobei die staatliche KazMunayGas (KMG) erste Gespräche mit dem aserbaidschanischen Öl- und Erdgasunternehmen SOCAR führt. Dies berichtete die Zeitung Reuters unter Berufung auf drei informierte Quellen.

Es geht um die Durchleitung von 1,5 Millionen Tonnen kasachischen Öls durch die aserbaidschanische Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline (BTD), die Treibstoff zum türkischen Hafen Ceyhan am Mittelmeer pumpt. Die Parteien könnten Ende August eine endgültige Einigung erzielen, und die Lieferungen würden in einem Monat beginnen, sagten die Gesprächspartner der Nachrichtenagentur.

Reuters berichtete, dass die 30.000 Barrel Rohöl, die täglich über diese Route gepumpt werden, im Vergleich zu den 1,3-1,4 Millionen Barrel pro Tag, die Kasachstan über das russische Kaspische Pipeline-Konsortium (CPC) auf den Weltmarkt verkauft, unbedeutend wären.

Die Parteien planen, im nächsten Jahr mit dem Transport von weiteren 3,5 Millionen Tonnen Öl aus Kasachstan durch eine andere aserbaidschanische Pipeline zu einem georgischen Hafen an der Mündung des Flusses Supsa zu beginnen, so zwei Quellen gegenüber Reuters. Wahrscheinlich handelt es sich um die Western Route Export Pipeline (WREP), die in den ersten sechs Monaten dieses Jahres etwa sieben Millionen Barrel Öl gepumpt hat. Ein Terminal in der Nähe von Supsa mit einer Kapazität von einer Million Barrel wurde ebenfalls als Teil der Pipeline gebaut.

Auf beiden Routen können etwas mehr als 100.000 Barrel pro Tag gepumpt werden, was acht Prozent des russischen CPC-Volumens entspricht, wie die Zeitung berichtete.

Reuters erklärte, dass ein russisches Gericht gegen CPC entschieden hat, was der Grund für Kasachstans Suche nach anderen Routen für Öllieferungen ist. Anfang des Monats hatte ein Gericht in Noworossijsk die Pipeline wegen Umweltverstößen in den Produktionsanlagen für 30 Tage gesperrt.

Eine Woche später wurde die Suspendierung durch eine Geldstrafe von 200.000 Rubel (3.200 Euro) ersetzt. Das CPC verwies auf den kontinuierlichen Produktionszyklus des Unternehmens, aufgrund dessen die sofortige Aussetzung der Aktivitäten "irreversible Folgen für den Produktionsprozess, die Entstehung und Entwicklung eines ungünstigen und unkontrollierbaren Prozesses in der technischen Anlage, einschließlich ihrer Zerstörung" drohe.

Ende Juli brachen aufgrund der Witterungsbedingungen sieben Freileitungsmasten zusammen, was zu Stromausfällen in zwei CPC-Ölpumpstationen führte: Kurmangazy und Isatai (beide in der kasachischen Stadt Atyrau gelegen). Das Unternehmen gab am 30. Juli die Rückkehr zum normalen Betrieb bekannt. Kurz darauf wurde der CPC-Fluss erneut "erheblich reduziert", aber das Unternehmen äußerte sich nicht zu den genauen Einzelheiten. Die Ursache waren Wartungsarbeiten an der Pipeline vom kasachischen Tengis-Feld und eine Unterbrechung der Ölproduktion in Kashagan, erklärte das Konsortium.

Die kasachische CNPC-AktobeMunaiGas hat die Marke des über russische Seehäfen exportierten Öls Anfang Juni in Kazakhstan Export Blend of Crude Oil (KEBCO) umbenannt. Dies geschah, um es aufgrund der "jüngsten bedeutenden geopolitischen Veränderungen" von russischem Rohöl zu "trennen". Von Reuters befragte Händler wiesen damals darauf hin, dass kasachisches Öl wiederholt mit russischem Öl verwechselt wurde.

In diesem Jahr plane Kasachstan, rund 69 Millionen Tonnen Öl zu exportieren, 2,1 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, schrieb LSM.kz. Transneft (24 Prozent) und KazMunayGas (19 Prozent) sind die größten Anteilseigner von CPC. Es handelt sich um eines der größten Investitionsprojekte im Energiesektor mit ausländischen Partnern in der GUS.

Die mehr als 1.500 Kilometer lange Tengis-Noworossijsk-Pipeline versorgt Kasachstan mit mehr als zwei Dritteln seiner gesamten Ölexporte sowie mit Rohstoffen von russischen Feldern, einschließlich derjenigen im Kaspischen Meer. Der Seeterminal des Unternehmens ist mit drei Auslegern ausgestattet.

