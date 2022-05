Flugzeug mit 22 Menschen an Bord in Nepal vom Radar verschwunden

Ein Passagierflugzeug mit 22 Menschen an Bord wird nach Angaben der Polizei in Nepal vermisst. Die Flugsicherung verlor den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen. Der Flieger sei mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Pokhara nach Jomsom gewesen.

Quelle: AFP © Prakash Mathema

Ein Passagierflugzeug mit 22 Menschen an Bord wird nach Angaben der Polizei in Nepal vermisst. Die Flugsicherung verlor den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen um kurz vor 10 Uhr, wie Polizeisprecher Bishnu Kumar KC gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte. Der Flieger der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air sei mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Pokhara - einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen. Das schlechte Wetter in der Region erschwere die bereits laufende Suche nach dem vermissten Flugzeug. Nepal steht auf der sogenannten "Schwarzen Liste" der Europäischen Union (EU), was die Flugsicherheit betrifft. Auf der "Schwarzen Liste" veröffentlicht die Europäische Kommission die Namen der Fluggesellschaften, die Flughäfen in der Europäischen Union nicht mehr ansteuern dürfen. Die Entscheidung wird auf Grundlage von Informationen der nationalen Flugsicherungseinrichtungen sowie der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) getroffen. Nach dieser Liste dürfen etwa 100 Fluggesellschaften, in der Mehrheit aus Afrika und Asien, nicht mehr im Luftraum über der EU fliegen. Mehr zum Thema – Nach IT-Problemen: EasyJet streicht in den kommenden zehn Tagen mehr als 200 Flüge (rt de/dpa)

