Medienberichte: Apple plant Verlagerung eines Teils der Produktion aus China

Apple plant, einen Teil seiner Produktion aus China zu verlagern. Demnach zieht das Unternehmen Vietnam oder Indien als Alternativen in Betracht. Dazu wird Apple durch strenge COVID-19-Beschränkungen in China und Befürchtungen von Versorgungsunterbrechungen gedrängt.

Quelle: Gettyimages.ru © VCG/VCG

Apple versuche, die Produktion seiner Produkte außerhalb Chinas auszuweiten. Das hat die Zeitung The Wall Street Journal (WSJ) geschrieben. Nach Angaben des WSJ sind die Versuche des US-Unternehmens mit den strengen verbraucherfeindlichen Beschränkungen in China und der Angst vor Lieferunterbrechungen verbunden. Weitere Gründe seien die Spannungen zwischen dem Westen und China wegen Pekings Weigerung, Russlands Militäraktion in der Ukraine zu verurteilen, und die Unterdrückung der Uiguren in Chinas autonomem Gebiet Xinjiang. EU kritisiert Apple wegen Beschränkung des Zugangs zu Bezahlsystemen Apple erwäge Vietnam oder Indien als Alternativen, heißt es in der Zeitung. Mehr als 90 Prozent der Produkte von Apple, darunter iPhone, MacBook und iPad, werden in China hergestellt. Apple hatte bereits im Sommer 2019 erwogen, einen Teil seiner Produktion von China in andere Länder zu verlagern. Damals hatte das Unternehmen die chinesischen Zulieferer gebeten, die Kosten für die Verlagerung von 15 bis 30 Prozent der Produktion zu berechnen. Wie die Zeitung Nikkei Asia damals berichtet hatte, war die Entscheidung von Apple sowohl durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA als auch durch die niedrige Geburtenrate, die steigenden Arbeitskosten und die mit der Zentralisierung der Produktion in einem Land verbundenen Risiken ausgelöst worden. Zu den Ländern, in die Apple seine Produktion verlagern könnte, gehören Mexiko, Indien, Vietnam, Indonesien und Malaysia. Nikkei Asian merkte an, dass es bis zu drei Jahre dauern werde, bis Apple seine Produktion diversifiziere. Mehr zum Thema – Brüssel wirft Apple Wettbewerbsverstoß vor

