Weltbank nennt Faktoren der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Asien

Nicht nur die Ukraine-Krise bringt das weltweite Finanzsystem zum Wanken und verlangsamt das Wachstum in Asien. Auch die aktuelle US-Geldpolitik und die schwächelnde Wirtschaft Chinas sind ein Faktor, so die Weltbank in einem neuen Bericht.

Die Sanktionen gegen Russland und die Krise in der Ukraine werden die Wirtschaft in Asien in diesem Jahr bremsen, da sie die Versorgung mit Rohstoffen unterbrechen, den finanziellen Druck erhöhen und das globale Vertrauen schwächen, so die Weltbank.

Zu den weiteren Faktoren gehören die "finanzielle Anspannung in den USA und die strukturelle Verlangsamung in China", schreibt die Institution im jüngsten East Asia and the Pacific Economic Update, das vergangene Woche veröffentlicht wurde.

Zwar sei die direkte Abhängigkeit der Region von Waren, Dienstleistungen und Kapital aus Russland und der Ukraine begrenzt, aber das Verbraucherverhalten und das Wirtschaftswachstum würden durch den weltweiten Anstieg der Lebensmittel- und Kraftstoffpreise dennoch beeinträchtigt.

Unterdessen hat die Weltbank ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Region für dieses Jahr von 5,4 Prozent auf fünf Prozent und im ungünstigsten Fall auf vier Prozent gesenkt. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Region ein Wachstum von 7,2 Prozent, als sich die Volkswirtschaften nach der Pandemie zu erholen begannen.

Weitere Aspekte, die den Aufschwung und das Wirtschaftswachstum in der asiatisch-pazifischen Region behindern, sind laut der Weltbank die US-Zinspolitik zur Eindämmung der Inflation und das langsamer als erwartet verlaufende Wirtschaftswachstum in China.

Allerdings wies die Weltbank darauf hin, dass in den Bereichen Handel, digitale Technologie und umweltfreundliche Produktion weiterhin Wachstumschancen bestehen.

