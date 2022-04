Peking: Ermittlungen zum Massaker von Butscha sollten ausschließlich auf Fakten basieren

Im Gegensatz zu den westlichen Staaten hält China in Bezug auf das Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha an einer eher vorsichtigen Position fest. Peking ruft dazu auf, die Ermittlungen zu den Geschehnissen in Butscha ausschließlich auf Fakten zu basieren.