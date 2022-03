China: Flugzeug mit 133 Menschen an Bord abgestürzt

Ein Flugzeug mit 133 Menschen an Bord ist im Südwesten Chinas abgestürzt. Den Angaben der staatlichen Medien zufolge sei die Maschine auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou gewesen. Zum Unglück kam es demnach in der Region Guangxi.

In China ist ein Flugzeug mit 133 Menschen an Board abgestürzt. Das berichten staatliche Medien. Zum Unglück sei es in der Region Guangxi gekommen. An der Absturzstelle sei ein Feuer ausgebrochen, heißt es in den Medienberichten weiter.

Laut dem Fernsehsender CCTV handele es sich bei dem verunglückten Flugzeug um eine Boeing 737. Die Maschine war demnach auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou gewesen. Über die Zahl der Opfer war zunächst nichts bekannt.

Mehr Informationen in Kürze.