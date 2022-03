US-Admiral bereit zu "Kampf und Sieg", wenn Chinas Abschreckung versagt

Admiral John C. Aquilino, der Befehlshaber der US-Streitkräfte im indo-pazifischen Raum, sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Associated Press, dass China in den vergangenen zwei Jahrzehnten "die größte militärische Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg" betrieben habe und dass diese Aufrüstung auf die Region destabilisierend wirke.

Aquilino erklärte, dass die Aufgabe des US-Militärs zwar darin bestehe, einen Krieg in der Region zu verhindern, das Pentagon aber bereit sei, in einem Konflikt mit China zu kämpfen und zu gewinnen:

"Sollte die Abschreckung scheitern, besteht meine zweite Mission darin, bereit zu sein, zu kämpfen und zu gewinnen."

Der Regierung in Peking warf der Admiral vor, Inseln im umstrittenen Südchinesischen Meer zu militarisieren und sie mit Flugabwehr- und Marinewaffen zu Festungen auszubauen. Aquilino bezeichnete dies als Teil der umfassenderen Bemühungen Chinas, "die Offensivfähigkeiten der Volksrepublik über ihre kontinentale Küste hinaus auszuweiten". Er behauptete, Peking würde die Inseln nutzen, um im Falle eines möglichen Konflikts die Einsätze von Kampfflugzeugen und Bombern zu unterstützen.

