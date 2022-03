Russen und Deutsche brauchen für Kurzreisen nach Vietnam kein Visum mehr

Die Vietnamesische Nationale Tourismusverwaltung (VNAT) hat am Dienstag auf ihrer Webseite bekannt gegeben, dass Bürger aus 13 Staaten von nun an kein Visum für Reisen nach Vietnam brauchen. Die Visumsplicht fällt somit für Touristen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Russland, Japan, Südkorea, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Weißrussland weg. Der visumsfreie Aufenthalt im südostasiatischen Land ist allerdings mit 15 Tagen beschränkt. Die Regelung soll voraussichtlich drei Jahre lang, bis zum 14. März 2025, in Kraft sein.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax können nun alle internationalen Fluggesellschaften Vietnam wieder anfliegen. Ausländische Touristen müssen bei der Ankunft ein Zertifikat über eine komplette Impfung gegen das Coronavirus, eine überstandene COVID-19-Erkrankung oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Erforderlich ist auch eine Krankenversicherung, die eine COVID-19-Behandlung im Wert von mindestens 10.000 US-Dollar miteinschließt. Beim Check-in im Hotel müssen sich Touristen auf das Coronavirus testen lassen und sich für einen Tag isolieren. Nach einem negativen Test dürfen sie dann frei durch das ganze Land reisen.

Dem vietnamesischen Statistikbüro zufolge haben in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres knapp 50.000 ausländische Touristen das Land besucht. Das ist um etwa 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

