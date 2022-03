Weg vom US-Dollar: Indien will Handel mit Russland in heimischen Währungen ankurbeln

Indien, der drittgrößte Erdölverbraucher der Welt, erwägt, russisches Rohöl und andere Rohstoffe zu ermäßigten Preisen in heimischer Währung zu kaufen. Dies geschieht in einer Zeit, in der die USA angesichts des Konflikts in der Ukraine die Länder auffordern, den Handel mit Russland zu vermeiden. Ein indischer Regierungsvertreter erklärte der Nachrichtenagentur Reuters:

"Russland bietet Öl und andere Rohstoffe mit einem starken Preisnachlass an. Das nehmen wir gerne an. Wir müssen noch einige Fragen klären, zum Beispiel den Versicherungsschutz für Tanker und die Ölmischungen. Sobald diese geklärt sind, werden wir das Rabattangebot annehmen."

Die Transaktionen werden in den Landeswährungen Indiens und Russlands abgewickelt, um den US-Dollar und die damit verbundenen Sanktionen zu umgehen. Offiziellen Angaben zufolge wird bereits an der Einrichtung eines Rupien-Rubel-Handelsmechanismus gearbeitet.

Bislang hat sich Indien nicht gegen die laufende Militäroperation Russlands in der Ukraine ausgesprochen, die von einer Reihe westlicher Staaten heftig kritisiert wurde und zu einem Paket von Sanktionen gegen Moskau geführt hat. Russisches Öl wurde zwar nicht sanktioniert, einige internationale Händler halten sich jedoch aus Angst vor Sanktionen von Geschäften mit dem Land fern. Dies zwang Russland, Rekordrabatte auf seine Rohölexporte zu gewähren.

Indien importiert fast 85 Prozent seines Ölbedarfs, aber nur etwa drei Prozent des Rohstoffs kommen aus Russland. Medienberichten vom Montag zufolge, die sich auf Handelsquellen beriefen, hat der größte Raffineriebetreiber des Landes, die Indian Oil Corp, gerade drei Millionen Barrel russisches Ural-Öl vom Händler Vitol mit einem Preisnachlass von 20 bis 25 US-Dollar pro Barrel mit Lieferung im Mai gekauft. Quellen zufolge betrachtet das Unternehmen den Kauf nicht als Problem, da weder das Öl selbst noch Vitol sanktioniert wurden.

Berichten zufolge erwägt Indien angesichts der in die Höhe geschossenen Rohstoffpreise auch den Kauf von Rohstoffen aus Russland und Weißrussland für seine Düngemittelproduktion.

