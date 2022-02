Kasachstans Ex-Verteidigungsminister wegen Untätigkeit festgenommen

Die kasachische Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Ex-Minister am 20. Januar wegen des Verdachts der Untätigkeit während der Proteste im Januar in Untersuchungshaft gebracht worden sei. "Andere Informationen im Interesse der Ermittlungen unterliegen nicht der Offenlegung", hieß es in einer Erklärung.

Bektanow hatte seit August 2021 das Amt des Verteidigungsministers inne. Am 19. Januar 2022 wurde er seines Postens enthoben. Präsident Kassym-Schomart Tokajew beschuldigte Bektanow des Mangels an Initiative sowie der Nichterfüllung der gestellten Aufgaben bei den Ausschreitungen.

Anfang des Jahres kam es in mehreren Siedlungen Kasachstans zu Kundgebungen wegen gestiegener Treibstoffpreise, die binnen weniger Tage zu landesweiten Massenprotesten mit wirtschaftlichen und politischen Forderungen eskalierten. In einigen Regionen kam es zu Angriffen auf Verwaltungsgebäude, Polizeistationen und Geschäfte. Am stärksten betroffen war die ehemalige Hauptstadt Almaty. Nach offiziellen Angaben wurden damals 225 Menschen getötet und mehr als 4.500 Menschen verletzt. Präsident Tokajew entließ die Regierung und erklärte den Ausnahmezustand im Land. Am 6. Januar trafen auf seine Bitte hin Soldaten der Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit (OVKS) in Kasachstan ein. Mitte Januar verließen sie das Land wieder.

