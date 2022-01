Japan: Nordkorea startet zwei ballistische Raketen

Japans Verteidigungsminister hat erklärt, Nordkorea habe zwei ballistische Raketen getestet. Diese sollen rund 300 Kilometer weit geflogen und im Japanischen Meer gelandet sein. Tokio habe in der Folge keine Schäden an seiner militärischen Infrastruktur festgestellt.

Nordkorea hat am Montag zwei ballistische Raketen in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Dies erklärte der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi Reportern. Er sagte:

"Nordkorea hat heute zwei ballistische Raketen aus dem Westen des Landes in Richtung Osten gestartet. Sie flogen etwa 300 Kilometer weit und landeten im Japanischen Meer vor der Ostküste Nordkoreas. Das Einschlagsgebiet liegt außerhalb unserer ausschließlichen Wirtschaftszone."

Nach Angaben des Verteidigungsministers betrug die maximale Höhe der Raketen in diesem Fall etwa 50 Kilometer. Der südkoreanische Generalstab (CNS) meldete ebenfalls den Start von zwei Raketen aus dem Gebiet des internationalen Flughafens Sunan nahe Pjöngjang.

Japan habe keine Schäden an seinen Schiffen oder Flugzeugen im Zusammenhang mit dem Start festgestellt, sagte der japanische Kabinettsminister Hirokazu Matsuno auf einer Pressekonferenz in Tokio. Matsuno zufolge werden die Informationen über den Start weiter auswertet.

Die Nachrichtenagentur Kyodo zitierte japanische Regierungsquellen, wonach eine am Montag gestartete Rakete, bei der es sich vermutlich um eine ballistische Rakete handelt, außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans in das Japanische Meer gestürzt sei. Die Küstenwache des Landes warnte Fischereifahrzeuge in dem Gebiet, Vorsicht walten zu lassen und sich dem Wrack nicht zu nähern, falls es entdeckt würde.

Seit Anfang 2022 führte Nordkorea bereits vier Raketenstarts durch. Zuvor war am 14. Januar ein Raketenstart durchgeführt worden, bei dem das nordkoreanische Militär zwei taktische Lenkraketen von einem Eisenbahnraketenkomplex aus abfeuerte.

