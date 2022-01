Explosion in einer Schule in Afghanistan: Neun Kinder sterben

Bei einer Explosion in der Nähe einer Schule in der afghanischen Provinz Nangarhar sind heute neun Kinder getötet und vier weitere verletzt worden. Noch ist unklar, ob es sich um einen Terroranschlag oder die versehentliche Explosion eines Blindgängers handelt.

Am Montag, dem 10. Januar, ereignete sich eine Explosion in der afghanischen Provinz Nangarhar, die im Osten des Landes nahe der Grenze zu Pakistan liegt. Nach Angaben von RIA Novosti explodierte ein Sprengsatz in der Nähe einer örtlichen Schule. Andere Quellen sprechen von der Explosion eines Blindgängers. Ein Popcorn-Verkäufer soll auf nicht näher beschriebene Art und Weise die Detonation einer Mörsergranate ausgelöst haben.

Bei der Explosion sind neun Kinder ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Die verletzten Kinder wurden in das Regionalkrankenhaus in der Stadt Dschalalabad verbracht, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Auch nach dem Abzug der US-Truppen und ihrer Verbündeten im Sommer 2021 aus Afghanistan kommt das Land nicht zur Ruhe. Die Provinz Nangarhar gilt als Hochburg der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Der IS liefert sich hier nach wie vor Gefechte mit den in Kabul regierenden Taliban.

