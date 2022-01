In der Silvesternacht: Peking weiht auf einen Schlag drei neue Metrolinien ein

Seit fast 20 Jahren boomt der Metrobau in der Volksrepublik China. Die Zahl der Metrosysteme hat sich seit dem Jahr 2000 von drei auf 44 erhöht, und die Gesamtlänge stieg von knapp 100 km auf rund 8.000 km. In der Silvesternacht kamen in der Hauptstadt drei neue Metrolinien hinzu – pünktlich zu den Olympischen Winterspielen.