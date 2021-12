Japan zahlt ab nächstes Jahr mehr für Unterbringung von US-Truppen

Ab 2022 werden die USA mehr Geld für ihre in Japan stationierten Truppen erhalten. Berichten zufolge wird Tokio hierfür in den nächsten fünf Jahren rund 9,3 Milliarden US-Dollar an Washington zahlen. Ein entsprechendes Abkommen soll nächsten Monat unterzeichnet werden.