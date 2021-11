Fest im toxischen Schaum: Hindus beten im verschmutzten Fluss Yamuna

#Delhi#Chhathghat#शर्म_से_डूब_मरो#केजरीवाल 😡 लोक आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड 😡situation is very bad for Yamuna and our super active environmentalists are taking a chill pill after raising so much awareness for Diwali crackers.#chhathPuja#chhath#छठ_पूजा#Yamuna#Pollutedpic.twitter.com/z35lpIBtPD