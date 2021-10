China entdeckt riesiges Offshore-Ölvorkommen in der Bohai-Bucht

Chinas staatlicher Öl- und Gaskonzern China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) hat ein großes Ölfeld in der Bohai-Bucht entdeckt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In der Erklärung heißt es:

"Die Struktur Kenli 6-1 befindet sich in der unteren Laibei-Erhebung im südlichen Bohai-Becken in einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 19,2 Metern. Die Explorationsbohrung KL6-1-3 wurde in einer Tiefe von 1.596 Metern niedergebracht und stieß auf Öl- und Gaszonen mit einer Dicke von etwa 20 Metern. Während des Tests erzielte die Bohrung einen Ölzufluss von 1.178 Tausend Barrel pro Tag."

Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Feld künftig die erste größere Ölquelle in diesem Gebiet sein wird.

CNOOC ist nach CNPC und Sinopec die drittgrößte nationale Ölgesellschaft Chinas. Das im Jahr 1982 gegründete Unternehmen mit Sitz in Peking befasst sich mit der Förderung, Raffination und Vermarktung von Erdöl und Erdgas vor der chinesischen Küste.

Das Unternehmen hat vor kurzem angekündigt, dass es mittels einer weiteren Aktienemission an der Börse in Shanghai bis zu 35 Milliarden Yuan (4,69 Milliarden Euro) aufbringen will, um seine wichtigsten Öl- und Gasprojekte zu finanzieren. CNOOC plant die Ausgabe von rund 5,82 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens, wie das Unternehmen am späten Sonntag in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong mitteilte. Der Plan, Mittel im Inland zu beschaffen, kam zustande, nachdem die US-Sanktionen gegen CNOOC globale Investoren gezwungen hatten, ihre Investitionen in das Unternehmen zu verringern.

Die in Hongkong notierten Aktien von CNOOC lagen am Donnerstag bei 7,51 Euro pro Aktie und haben seit dem vergangenen Jahr 17,5 Prozent zugelegt.

