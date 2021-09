Russischer Regierungsvertreter: Dialog über Lage in Korea muss ausgeweitet werden

Jüngste Raketentests Nordkoreas zeigen, dass eine Verschärfung der Situation verhindert werden muss. Staaten wie Russland, China und die USA sollten ihre Bemühungen intensivieren, um den Frieden in der Region zu bewahren, so ein hoher russischer Regierungsvertreter.

Mit einem weiteren Raketenstart hat Nordkorea daran erinnert, dass es jederzeit bereit ist, Aggressionen seiner Gegner abzuwehren.

Um eine negative Entwicklung der Situation zu vermeiden und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu bewahren, müssen Russland, China und die Vereinigten Staaten den Dialog mit den beiden koreanischen Ländern intensivieren. Darauf wies der Erste Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des russischen Föderationsrates Wladimir Dschabarow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS hin. Er erklärte:

"Ich denke, dass die Bürgschaftsländer Russland, China, die Vereinigten Staaten und vielleicht Japan den Dialog, der praktisch zum Erliegen gekommen ist, intensivieren sollten. Alle sollten sich mit den beiden koreanischen Ländern an den Verhandlungstisch setzen und die Frage der Gewährleistung der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel lösen."

Dschabarow betonte, dass die Frage der koreanischen Halbinsel "im Hinblick auf die Normalisierung der Beziehungen zwischen Nord und Süd" noch nicht gelöst sei. Der Regierungsvertreter fügte hinzu:

"Weder Japan noch die USA oder Südkorea werden diese Frage am Verhandlungstisch lösen. Meines Erachtens hat Nordkorea daran erinnert, dass es jederzeit bereit ist, jede Aggression abzuwehren."

Nordkorea feuerte am 15. September zwei ballistische Raketen ab, die in den Gewässern der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans einschlugen. Bereits am 11. und 12. September führte Nordkorea einen erfolgreichen Test eines neuen Langstrecken-Marschflugkörpers durch, wie die Regierung in Pjöngjang am 13. September bekanntgab.

