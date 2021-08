KP Chinas: Demokratie muss dem Land und der Bevölkerung angepasst werden

Die KP Chinas hat sich in einer neuen grundsätzlichen Publikation zum Marxismus als Leitlinie ihres Handelns bekannt. Mit dem Dokument will die Partei Unterstellungen und Stigmatisierungen vor allem aus dem Westen entgegen treten. In fünf Teilen erörtert das Buch wichtige Prinzipien der Partei und gibt Einschätzungen zu aktuellen Problemen.