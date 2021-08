Krim-Plattform: Russland hält Position der Türkei zur Krim-Frage für falsch

Russland kritisiert die Türkei wegen ihrer Position zur Krim-Frage in der internationalen Veranstaltung "Krim-Plattform". Zeitgleich zum Beginn des Gipfeltreffens einer "Krim-Plattform" am 23. August in Kiew gab Moskau bekannt, Russland und die Türkei befänden sich in der Endphase der Verhandlungen über eine Lieferung weiterer S-400-Abwehrsysteme an Ankara.