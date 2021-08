Ex-Botschafter Russlands in Kabul zu RT: Ghani flüchtete trotz aller Eide, bis zum Ende zu kämpfen

In einem Interview mit RT hat der russische Sonderbeauftragte für Afghanistan und frühere Botschafter Russlands in Kabul Samir Kabulow zu den jüngsten Ereignissen im Land Stellung genommen. Dabei übte er harsche Kritik am abrupten Rückzug des Präsidenten Aschraf Ghani.