Tokio: Messerattacke in der U-Bahn - Vier Verletzte

In Japan griff ein Mann in Tokio Passagiere eines Zuges mit einem Messer an, woraufhin er in eine unbekannte Richtung flüchtete. Dies gab der Fernsehsender NHK am Freitag bekannt.

Nach Angaben des Fernsehsenders ereignete sich der Vorfall in dem Bezirk von Setagaya an der Bahnstrecke Odakyu. Augenzeugen zufolge fing einer der Fahrgäste im Zug plötzlich an, wahllos mit einem Messer zu schwenken. Dann lief er an einer der Haltestellen aus dem Zug und flüchtete entlang der Bahngleise.

Nach vorläufigen Angaben wurden durch den Vorfall vier Menschen verletzt. Sie sind bei Bewusstsein, zwei von ihnen wurden jedoch schwer verletzt. Alle Passagiere des Zuges wurden evakuiert, der Verkehr auf dieser Strecke wurde eingestellt.

Breaking: At least 4 injured after a stabbing on a train in Tokyo, Japan. The suspect is on the loose. pic.twitter.com/0KlyAeGYFM — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 6, 2021

Später berichtete der Fernsehsender TBS, die Polizei habe den Angreifer festgenommen. Der Mann versuchte, über die Bahngleise zu fliehen. Im Zug selbst wurde das vom Angreifer geworfene Messer gefunden. Derzeit ermittelt die Polizei zu den Umständen des Vorfalls.

