Xi warnt Ausland bei Hundertjahrfeier der KP: Werden sich bei Einmischung "den Kopf blutig schlagen"

Am Donnerstag feiert China den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei. In seiner Botschaft an die Nation während des Festaktes warnt Staatschef Xi Jinping das Ausland vor Böswilligkeiten gegen China und verspricht die "Wiedervereinigung" mit Taiwan.

In einer einstündigen Rede zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas hat Staatschef Xi Jinping am Donnerstag eine "neue Welt" begrüßt, die von seinem Volk geschaffen wurde. Die Interessen und das Schicksal aller Menschen in China seien an die Parteiführung gebunden und jeder Versuch, das Volk gegen die Partei aufzuhetzen, müsse scheitern. Xi versprach, das chinesische Militär zur Wahrung von Souveränität, Sicherheit und Entwicklung weiter aufzubauen und erklärte, die Zeit für Böwilligkeiten gegen China sei längst vorbei:

"Wer dies wagt, wird sich an der Großen Mauer aus Stahl, geschmiedet von 1,4 Milliarden Chinesen, den Kopf blutig schlagen."

Diese Äußerung war am Donnerstag das Top-Thema auf Weibo, dem chinesischen Pendant von Twitter.

Außerdem äußerte sich Xi zu der für China heiklen Taiwan-Frage. Er betonte, die Wiedervereinigung mit Taiwan sei eine unumstößliche historische Aufgabe der Kommunistischen Partei:

"Alle Söhne und Töchter Chinas, einschließlich der Landsleute auf beiden Seiten der Straße von Taiwan, müssen zusammen und solidarisch daran arbeiten, jegliche Bestrebungen zur Unabhängigkeit Taiwans zu zerschlagen."

In Bezug auf Hongkong und Macao bestätigte der chinesische Staatschef die Ergebenheit gegenüber dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme".

Die Feierlichkeiten am Donnerstag begannen mit einem Vorbeiflug von Kampfjets und Hubschraubern über dem Tiananmen-Platz. Ein Chor aus 3.000 Mann sang patriotische sozialistische Lieder. Mehr als 70.000 geladene Gäste besuchten die Veranstaltung. Die Kommunistische Partei Chinas zählt heute rund 95 Millionen Mitglieder. Mao Zedong gründete die Partei gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Mitstreitern am 01. Juli 1921 in Shanghai.

