Impfskepsis: Hongkong bleibt auf Millionen BioNTech-Impfdosen sitzen

Das Interesse der Hongkonger am BioNTech-Impfstoff ist so gering, dass das Vakzin in den Kühlschränken verfällt. Die Regierung überlegt, den Impfstoff an Indien zu spenden. Zusätzliche freie Tage soll bei Angestellten im öffentlichen Sektor den Impfanreiz wecken.