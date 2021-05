China bezichtigt NASA und US-Medien in Bezug auf Raketentrümmer der Doppelmoral

Die oberste Stufe der chinesischen Schwerlastrakete Chángzhēng 5B (Langer Marsch 5B) ist am Sonntag über dem Indischen Ozean in der Erdatmosphäre verglüht. China bezichtigt die USA der Doppelmoral wegen skandalisierender Berichte über die Raketenreste und erinnert dabei an einen SpaceX-Raketenabsturz auf eine US-Farm.