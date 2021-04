Wegen Corona: Nordkorea sagt Teilnahme an Olympischen Spielen ab

Nordkorea nimmt an den Olympischen Spielen 2021, die diesen Sommer in Tokio stattfinden sollen, nicht teil. Das Sportministerium des Landes erklärte die Entscheidung mit der anhaltenden Corona-Gefahr. Nordkorea meldete offiziell keinen einzigen Corona-Fall.

Nordkorea will nach eigenen Angaben nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Dies habe das Nationale Olympische Komitee am 25. März bei einer Videokonferenz mit Sportfunktionären und Beamten aus anderen Bereichen beschlossen, berichtete das Sportministerium der Demokratischen Volksrepublik Korea auf seiner Webseite. Die Entscheidung sei getroffen worden, um die "Athleten vor der weltweiten öffentlichen Gesundheitskrise zu schützen, die durch COVID-19 verursacht worden ist".

Nordkorea wird erstmals seit dem Jahr 1988 nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Damals boykottierte das Land die Sommerspiele in Seoul.

Nordkorea ist eines der wenigen Länder, das noch keinen einzigen Corona-Fall gemeldet hat. Pjöngjang hatte aus Furcht vor einer Einschleppung des Virus seine Grenzen im vergangenen Jahr schon frühzeitig geschlossen. Beobachter gehen aber davon aus, dass es in dem Land bereits zu Erkrankungen gekommen ist.

Südkoreas Vereinigungsministerium äußerte am Dienstag sein Bedauern über die Olympia-Absage des Nachbarlandes. "Die Regierung hat gehofft, durch die Olympischen Spiele in Tokio den Frieden auf der Koreanischen Halbinsel sowie die Aussöhnung und Kooperation zwischen beiden Koreas voranzubringen".

Beide koreanischen Länder hatten die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang genutzt, um ihre politisch schwierige Annäherung zu fördern. Der Sport blieb von den Sanktionen gegen Nordkorea, die der UN-Sicherheitsrat wegen des Atomwaffenprogramms des Landes verhängt hatte, so gut wie unberührt.

Die Olympischen Spiele in Tokio sollen am 23. Juli starten. Sie wurden im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise auf das Jahr 2021 verschoben. Wegen der anhaltenden Pandemie entschieden die Olympia-Organisatoren im März, keine Zuschauer und Athletenfamilien aus dem Ausland zuzulassen.

