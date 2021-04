Zwölf Länder schließen Botschaften in Nordkorea wegen Warenknappheit

Immer mehr Länder stellen ihre diplomatischen Tätigkeiten in Nordkorea ein. Dies erfolge wegen des Mangels an Waren und Medikamenten, so die russische Botschaft in Pjöngjang:

"Man kann diejenigen, die die koreanische Hauptstadt verlassen, verstehen – nicht jeder kann die beispiellos strengen totalen Beschränkungen, den schärfsten Mangel an lebenswichtigen Gütern, einschließlich Medikamenten, und die mangelnde Möglichkeit zur Lösung von Gesundheitsproblemen erdulden."

Der Erklärung zufolge wurden die Tore der Botschaften des Vereinigten Königreichs, Brasiliens, Deutschlands, Italiens, Nigerias, Pakistans, Polens, der Tschechischen Republik, Schwedens, der Schweiz und Frankreichs verschlossen. Das gesamte ausländische Personal internationaler humanitärer Hilfsorganisationen verließ ebenfalls das Land. Derzeit vertreten nur neun Botschafter und vier Geschäftspartner ihre Länder, während das Personal der Mehrheit der hier tätigen Botschaften drastisch beschränkt wurde.

Mehr zum Thema - Nicht aus dem Gleis geworfen: Russische Diplomaten schieben Draisine an, um Nordkorea zu verlassen