Militärflugzeug An-26 stürzt in Kasachstan ab: Vier Tote, zwei Überlebende

Am Samstag ist in Kasachstan ein Militärflugzeug des Typs Antonow An-26 abgestürzt. Das Unglück passierte beim Landeanflug auf den Airport Almaty. Laut vorläufigen Berichten befanden sich an Bord des Fliegers sechs Menschen. Vier von ihnen kamen demnach ums Leben.