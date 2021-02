Russland, Türkei, Iran setzen gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus in Syrien fort

In ihrer gemeinsamen Erklärung nach dem 15. internationalen Syrien-Treffen bekräftigten Russland, Iran sowie Türkei ihre Entschlossenheit, den Terrorismus in allen Formen in Syrien zu bekämpfen. Sie verurteilen zudem fortgesetzte israelische Militärangriffe in Syrien.