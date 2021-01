Wegen US-unterstützten Luftschlägen: Taliban drohen mit Vergeltung

Nach jahrzehntelangem Konflikt scheint die Chance auf einen Frieden in Afghanistan in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch die USA beteiligen sich laut den Taliban immer noch an militärischen Aktionen gegen die islamistischen Aufständischen und würden so den Friedensprozess gefährden.