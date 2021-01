Nordkorea: Kim Jong-un dankt der Bevölkerung in seinem allerersten Neujahrsbrief

Der nordkoreanische Präsident Kim Jong-un hat seinen Bürgern mit einem Brief zum neuen Jahr gratuliert. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA dankt Kim in diesem für das Vertrauen der Bevölkerung in "schwierigen Zeiten".