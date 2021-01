Verbot von Plastiktüten ab 1. Januar in Schanghai

Ab dem heutigen 1. Januar 2021 tritt in Schanghai ein vollständiges Verbot von Plastiktüten in Kraft. Die Neuregelung wurde im Rahmen der Plastik-Politik der Stadt erlassen. Bereits seit dem Jahr 2008 ergreift Schanghai Maßnahmen, um Plastikmüll zu vermeiden.

Ab heute werden alle Geschäfte in Shanghai die Herausgabe von Plastiktüten einstellen oder diese unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos zur Verfügung stellen. Lebensmittel-Lieferdienste dürfen ebenfalls keine konventionellen Plastiktüten verwenden, während Restaurants keine Speisen und Getränke in Plastikverpackungen oder mit Plastik-Trinkhalm mehr servieren. Jedoch gilt das Verbot nicht für Verpackungen mit frisch gekochten Lebensmitteln oder Strohhalme und Essgeschirr in schon abgepackten Produkten wie Instantnudeln und Milch.

Viele Geschäfte in Schanghai haben die Verwendung von Plastiktüten bereits vor Einführung der Neuregelungen eingeschränkt. Die Stadtverwaltung verabschiedete im Jahr 2008 eine Richtlinie zur Begrenzung der Nutzung von Plastiktüten. Die Behörden versuchten, die Menschen dazu zu ermutigen, Taschen aus Papier und anderen Stoffen zu verwenden, ohne strenge Verbote zu verhängen. Die neuen Vorschriften sind jedoch strenger, wonach auch biologisch abbaubare Plastiktüten nicht mehr erlaubt sind.

Diese Politik wird in den kommenden Jahren weitere Bereiche abdecken. Einem Bericht zufolge müssen alle Sterne-Hotels in Schanghai bis Ende des Jahres 2021 den Gebrauch von Plastiktüten einstellen, während alle anderen Stadthotels bis spätestens 2023 auf Plastiktüten verzichten müssen. In den kommenden Jahren dürfen auch Paketzusteller in Schanghai keine Taschen und Klebebänder aus nicht abbaubarem Kunststoff mehr verwenden.

