Boliviens Präsident verteidigt Erlaubnis für Kryptowährungen: "Niemand will den US-Dollar verwenden"

Bolivien zählt zu den Staaten, in denen die Zahlung mit Kryptowährungen erlaubt ist. Präsident Luis Arce nennt die Gründe, warum dies für die heimische Wirtschaft gut ist. Wie dem auch sei, der Boliviano bleibt nach wie vor die einzige offizielle Währung des Andenlandes.

Quelle: Legion-media.ru © Paopano

Seit Ende Juni ist es in Bolivien erlaubt, Transaktionen in Kryptowährungen zu tätigen. Präsident Luis Arce hat in einem Interview für die Nachrichtenagentur AFP die Gründe für diese Genehmigung genannt. Der Politiker verwies auf die internationale Tendenz, auf den US-Dollar als Zahlungsmittel zu verzichten. Arce sagte wörtlich: "In Wirklichkeit ist es eine internationale Strategie, den US-Dollar nicht mehr zu verwenden. Niemand will den US-Dollar verwenden." Zugleich gab der Staatschef zu, dass die Nachfrage nach der US-Währung in dem Andenland nach wie vor groß sei. Grünes Licht für Transaktionen in Kryptowährungen solle aber Alternativen auf dem Währungsmarkt erschließen. Arce stellte mit Blick auf Bolivien fest: "Hier verlangt man den US-Dollar, während man in anderen Ländern den US-Dollar loswird." Am 25. Juni hatte die Regierung in La Paz eine Resolution vom 15. Dezember 2020 aufgehoben, die es den einheimischen Finanzorganisationen untersagte, Geschäfte in Kryptowährungen abzuwickeln. Zuvor begründete man dieses Verbot mit dem Wunsch, mögliche Risiken für die Bevölkerung und Betrugsfälle zu verhindern, da solche digitalen Zahlungsmittel keine offizielle Währung des Landes seien. Internationaler Finanzverkehr: Russland plant Umstieg auf Kryptowährungen Boliviens Zentralbankchef Edwin Rojas sagte Ende Juni, das heimische Finanzsystem könne nun mit Onlinewährungen verbundene Transaktionen abwickeln. Obwohl solche Geschäfte jetzt erlaubt seien, bleibe der Boliviano die einzige legale Währung im Land. Deswegen könne niemand dazu gezwungen werden, Zahlungen in Kryptowährungen gegen seinen Wunsch zu akzeptieren. Rojas zufolge solle diese Erlaubnis unter anderem für den Produktions- und den Handelssektor des Landes nützlich sein. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur ABI schätzte Rolando Kempff, der Vorsitzende der Föderation von Privatunternehmen in La Paz (FEPLP), die nun erlaubte Nutzung von Kryptowährungen im Land als positiv ein. Die Maßnahme werde nicht nur die Handelsaktivität ankurbeln, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes im Allgemeinen verbessern. Mehr zum Thema - Bitcoin Halving 2024: Bitcoin-Kurs soll laut Statistik steigen - aber auch die Volatilität

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.