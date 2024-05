Argentinien und USA unterzeichnen Abkommen über Vertiefung ihrer "strategischen Allianz"

Seit dem Amtsantritt von Javier Milei als Staatschef Argentiniens bauen Buenos Aires und Washington ihre Zusammenarbeit aus. Zuletzt haben die beiden Länder ein Abkommen unterzeichnet, das die bilaterale Kooperation vertiefen soll. Dabei geht es nicht allein um den Handel.

Quelle: AP © Jose Luis Magana

In dieser Woche ist in Washington eine hochrangige Delegation aus Buenos Aires eingetroffen. Die argentinische Außenministerin Diana Mondino wurde am Freitag von ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken empfangen. Im Rahmen des Besuchs unterzeichneten die Chefdiplomaten ein Abkommen, um die von Präsident Javier Milei vorgeschlagene "strategische Allianz" der beiden amerikanischen Staaten zu vertiefen. Dabei handelte es sich um eine "Rahmenverständigung für die Einrichtung eines strategischen Dialogs auf hoher Ebene". En su segundo día en Estados Unidos 🇺🇸, la Canciller Diana Mondino se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken.La Canciller fue recibida por su par, Antony Blinken, con quien analizó la amplia agenda bilateral que ha tomado un renovado impulso desde la asunción del… pic.twitter.com/LnTDH2M2mq — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) May 17, 2024 Wie das argentinische Außenministerium bekannt gab, bestätige das Dokument den "stabilen Zustand des bilateralen Verhältnisses". Mondino und Blinken hätten die "umfangreiche bilaterale Agenda" analysiert, die nach dem Amtsantritt von Milei im Dezember 2023 einen neuen Impuls bekommen habe. Argentiniens Ex-Präsident Fernández sieht bei Milei "erniedrigende Liebedienerei" vor USA Darüber hinaus traf sich Mondino mit US-Finanzministerin Janet Yellen und US-Unternehmern. Die argentinische Diplomatin betonte, dass Argentinien die Chance habe, sich als ein zuverlässiger Lieferant von wichtigen Gesundheitsgütern und Mineralien zu positionieren. Das südamerikanische Land habe inzwischen viele anspruchsvolle Märkte mit seinen Technologien und mit der Leistungsfähigkeit seiner Arbeitskräfte überzeugt. Die Regierung in Buenos Aires rechne daher mit ausländischen Investitionen und wolle den Handel in vielen Bereichen ankurbeln. Dies alles werde helfen, den Wohlstand im Land zu erhöhen, hieß es. Bei ihrem Besuch in den USA bekräftigte Mondino den Wunsch Argentiniens, den Status eines globalen Partners der NATO zu erreichen. Buenos Aires hatte ihn Mitte April beantragt. Nach Kolumbien, das diesen Status bereits im Jahr 2017 bekommen hatte, wäre Argentinien der zweite offizielle NATO-Partner in Lateinamerika. Mehr zum Thema - USA: Militärhilfe für Argentinien

