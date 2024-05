Argentinien: Milei-Büro bezeichnet Behauptungen über seinen Drogenkonsum als verleumderisch

Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente mutmaßte, dass Argentiniens Präsident Javier Milei im Fernsehen gesprochen haben könnte, "nachdem er irgendwelche Substanzen genommen hat". Das Büro des argentinischen Präsidenten bezeichnet diese Worte als Verleumdung.

Quelle: Gettyimages.ru © Antonio Masiello

Das argentinische Präsidialamt hat die Äußerungen des spanischen Verkehrsministers Óscar Puente über die Einnahme verbotener Substanzen durch Staatschef Javier Mileials Verleumdung bezeichnet. Laut Infobae hatte der spanische Beamte zuvor behauptet, Mileisei im Fernsehen aufgetreten, "nachdem er einige Substanzen genommen hatte". Puente sagte: "Ich habe Milei im Fernsehen gesehen <...> Als er herauskam, weiß ich nicht, in welchem Zustand und vor oder nach der Einnahme einiger Substanzen, aber er kam heraus, um das zu sagen, was er ein paar Tage zuvor gesagt hatte." Das Büro des argentinischen Präsidenten antwortete, dass der spanische Premierminister Pedro Sánchez "wichtigere Sorgen hat, wie die Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau". In einem Posting der Pressestelle im sozialen Netzwerk X heißt es: "Das Präsidialamt weist die Verleumdungen und Beleidigungen zurück, die der spanische Verkehrsminister Óscar Puente gegen Javier Milei ausgesprochen hat." Begoña Gómez, die Ehefrau des spanischen Premierministers, steht im Verdacht, ihre Position zu nutzen, um Lobbyarbeit für private Interessen zu betreiben. Den Ermittlungen zufolge hat ihre Stiftung IE Africa Centre einen Sponsoring-Vertrag mit der Tourismus-Holding Globalia abgeschlossen. Letztere erhielt daraufhin eine Subvention für Air Europa, eine Fluggesellschaft ihrer Struktur. Die Subvention in Höhe von 475 Millionen Euro wurde im Rahmen des EU-Programms zur Unterstützung von Unternehmen während der Pandemie bereitgestellt. Inmitten des Skandals sagte Sánchez am 24. April alle für die nächsten Tage geplanten Veranstaltungen ab, um seinen Rücktritt zu erwägen. Am 29. April erklärte er, er werde trotz der gegen seine Frau eingeleiteten Korruptionsermittlungen im Amt bleiben. Mehr zum Thema – Unter Präsident Milei: Argentinien auf dem Weg zu einer NATO-Plattform

