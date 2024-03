Russland unterstützt Nicaragua beim Aufbau eines Zentrums für Nuklearmedizin

Der russische Staatskonzern Rosatom erweitert sein Geschäft auf Zentralamerika: In Nicaragua soll ein Zentrum für Nuklearmedizin entstehen. Dort wird man nicht nur Krebserkrankungen diagnostizieren und behandeln. Geplant ist auch ein Ausbildungsprogramm für Ärzte.

Quelle: Sputnik © WALERI MELNIKOW

Russland und Nicaragua haben sich darauf geeinigt, in dem mittelamerikanischen Land ein Zentrum für Nuklearmedizin zu errichten. Das entsprechende Memorandum wurde am Dienstag vom russischen Konzern Rosatom und vom nicaraguanischen Gesundheitsministerium unterzeichnet. Die Zeremonie fand am Dienstag am Rande des internationalen Forums Atomexpo statt, das vom 25. bis zum 26. März in der russischen Stadt Sotschi an der Schwarzmeer-Küste ausgetragen wurde. Nicaragua y Rusia firman Memorándum de Entendimiento de la Hoja de Ruta para el desarrollo de la cooperación entre ambos países, en el marco del proyecto de construcción de un Centro de Medicina Nuclear en la República de Nicaragua. #BuenGobiernoSandinistapic.twitter.com/Y405c62GqP — Ministerio de Salud Nicaragua (@MinsaNicaragua) March 26, 2024 Die nicaraguanische Gesundheitsbehörde kündigte die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Nuklearmedizin auf der Plattform X an. Óscar Vásquez, der für Gesundheitsdienstleistungen zuständige Vertreter des nicaraguanischen Gesundheitsministeriums, betonte, die geplante Medizineinrichtung werde seinen Landsleuten den Zugang zu modernen Behandlungen erleichtern. Auch Igor Obrubow, Abteilungsleiter für Gesundheitstechnologien bei Rosatom, machte darauf aufmerksam, dass diese Kooperation dazu beitragen werde, das Gesundheitswesen der mittelamerikanischen Nation zu verbessern. Denn dabei handele es sich um eine integrale Tätigkeit, die unter anderem die Herstellung von radioaktiven Isotopen und Radiopharmaka impliziere. Vorgesehen sei auch die Ausbildung von Medizinpersonal vor Ort. Mehr zum Thema - Rosatom nimmt erste Anlagen im bolivianischen Kernforschungszentrum CIDTN in den Testbetrieb

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.