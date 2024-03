Sacharowa über Kritik an Medienarbeit in Südamerika: "USA rücken sich selbst ins schlechte Licht"

Das russische Außenministerium reagiert auf Beschwerden im US-Kongress über Russlands Medienpräsenz in Südamerika. In Moskau ist man der Ansicht, dass allein die Reden von US-Präsident Joe Biden ausreichen, um die USA beim Publikum in der Region negativ darzustellen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Laut Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, muss Moskau kaum Zeit und Mühe aufwenden, um Washington in Lateinamerika schlecht aussehen zu lassen. Mit diesen Worten reagierte Sacharowa auf die Aussage von Generalin Laura Jane Richardson, der Leiterin des US-Südkommandos, die sich vor dem US-Kongress erneut über die Arbeit spanischsprachiger russischer Medien in Lateinamerika beschwert hat. Medien wie RT und Sputnik Mundo "schaffen ein negatives Bild der USA und untergraben ihre Interessen in der Region", erklärte Richardson. Meinung Die Welt ist komplexer, als die USA planen können Auf Telegram wies die Sprecherin des russischen Außenministeriums darauf hin, dass wenn russische oder andere Medien ein negatives Bild von Washington schaffen wollten, diese kein Geld für Berichte oder Dokumentationen verschwenden, sondern einfach rund um die Uhr die Reden von Biden senden würden. Richardson beklagt wiederholt die Präsenz russischer Medien in ihrem Einflussbereich. Im vergangenen Jahr behauptete sie, dass diese Medien "Desinformationen verbreiten, die die Demokratien in der gesamten Hemisphäre untergraben". Damals verwies die Generalin auf die Tatsache, dass Sputnik Mundo, RT en Espanol und teleSUR – das eigentlich venezolanisch ist und nichts mit Russland zu tun hat – mehr als 31 Millionen Follower in den sozialen Medien haben. In ihrer jüngsten Aussage behauptete Richardson erneut, dass teleSUR "in irgendeiner Weise mit Russland verbunden" sei, und wiederholte die Anschuldigung, dass russische Medien "Anti-US-Botschaften über traditionelle und soziale Medienplattformen verbreiten". In ihrer Rede vor dem US-Kongress betonte Richardson: "In ihren falschen Medienberichten werden die Vereinigten Staaten häufig beschuldigt, eine weltweite Nahrungsmittelkrise verursacht und den Nazismus in der Ukraine unterstützt zu haben, während die Vereinigten Staaten als gieriger und imperialistischer Staat dargestellt werden, dem es um die maximale Ausbeutung der Ressourcen des Kontinents geht." Mehr zum Thema - Politico bestätigt die Schlagkraft von RT

