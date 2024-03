Argentinien: Milei widerruft nach Protesten Erlass zur Erhöhung seines Gehalts

Eine satte Gehaltserhöhung um 48 Prozent wollte der "libertäre" Präsident Argentiniens, Javier Milei, sich und hohen Staatsbeamten gönnen. Nach ungewöhnlich starken Protesten und Unmut auch unter seinen Anhängern musste er nun zurückrudern.

Quelle: AFP © Joaquín SARMIENTO / AFP

Der argentinische Präsident Javier Milei hat ein von ihm im Februar unterzeichnetes Dekret annulliert, mit dem sein Gehalt und die Gehälter hoher Regierungsbeamter um 48 Prozent erhöht worden wären. Dies teilte das Büro des Staatschefs am Sonntag auf der Social-Media-Plattform X mit. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Das Präsidialamt teilt mit, dass auf Beschluss von Javier Milei alle Gehaltserhöhungen der öffentlichen Verwaltung, einschließlich des Präsidenten, des Vizepräsidenten, der Minister und der Sekretäre, aufgehoben werden." Das Portal Infobae berichtete, dass ursprünglich geplant war, die Gehälter des Präsidenten und hochrangiger Beamter um 48 Prozent zu erhöhen. Der entsprechende Erlass war bereits Ende Februar bekannt geworden. Argentinien kündigt Gipfel zur Unterstützung der Ukraine an Im Dezember unterzeichnete Milei, der gerade sein Amt als Staatschef angetreten hatte, ein Dringlichkeitsdekret über mehr als dreihundert Reformen zur Liberalisierung der Wirtschaft. Diese betreffen alle Bereiche und sind mit erheblichen Ausgabenkürzungen verbunden. Die Änderungen wurden in einem Paket von Gesetzesentwürfen festgehalten, das Ende Dezember dem Parlament vorgelegt wurde. Die Reformen wurden fast einen Monat lang in verschiedenen Ausschüssen des Unterhauses diskutiert und sorgten bei vielen Bürgern und Politikern gleichermaßen für Unmut. Die Abwertung der Landeswährung, ein sprunghafter Anstieg der Preise, das Ausbleiben von Lohnerhöhungen, die angekündigte Privatisierung und Dollarisierung zwangen viele Menschen auf die Straße zu gehen. Seit dem Amtsantritt von Milei haben Gewerkschaften und linke Bewegungen mehrere große Proteste und einen Streik organisiert, an dem sich Tausende Menschen beteiligten. Mehr zum Thema - Argentinien: Patagonien stoppt aus Protest gegen Präsident Milei die Gas- und Ölproduktion

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.