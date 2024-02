Überschwemmungen in Ecuador: Mehr als 86.000 Betroffene und mindestens sechs Tote

Das Wärmephänomen El Niño hat in Ecuador starke Regenfälle ausgelöst. In den letzten vier Wochen führte das Unwetter zu Überflutungen und Erdrutschen. Von der Naturgewalt wurden etwa 86.000 Menschen getroffen, den Meldungen zufolge gab es mehrere Todesopfer und Verletzte.

Quelle: AP © Dolores Ochoa

In den südamerikanischen Ländern am Pazifik wird das Wetter nach wie vor weitgehend vom Wärmephänomen El Niño geprägt. Die Naturerscheinung hatte zuletzt starke Regenfälle in Ecuador ausgelöst. Diese führten wiederum zu Überschwemmungen und Erdrutschen. In den vergangenen vier Monaten kam es in 23 der insgesamt 24 Provinzen des Landes zu 658 gefährlichen Vorfällen. Al menos seis muertos, inundaciones y casas destruidas: continúan los estragos por las fuertes lluvias en Ecuador Hasta el momento las autoridades han contabilizado 27.115 personas afectadas y 295 damnificadas. pic.twitter.com/uMZs8pPFIo — Sepa Más (@Sepa_mass) February 24, 2024 Ecuador widerruft Übergabe russischer Ausrüstung an USA Im Zeitraum vom 29. Januar bis zum 23. Februar verloren hunderte Familien ihr Hab und Gut. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, weitere sieben Personen erlitten Verletzungen. Von der Naturgewalt wurden insgesamt mehr als 86.400 Ecuadorianer getroffen. Zu Schaden kamen mehr als 19.000 Haushalte, 71 Wohnhäuser wurden komplett zerstört. Das Unwetter richtete auch in der Landwirtschaft großen Schaden an. Mehr als 1.200 Hektar Anbaufläche sind von Überschwemmungen betroffen, etwa 18 Kilometer Straßenbelag wurden weggeschwemmt. Vor diesem Hintergrund stellte die Regierung in Quito für die betroffenen Gemeinden 27,2 Millionen US-Dollar bereit, um die Schäden zu beheben. Auch andere Behörden und Unternehmen griffen betroffenen Familien unter die Arme. El Niño tritt in unregelmäßigen Abständen von durchschnittlich vier Jahren auf. Infolge des Phänomens steigt die Temperatur im Pazifik auf anormale Werte, was zu starken Niederschlägen führt. Vor allem Küstenregionen sind davon betroffen. Mehr zum Thema - Kakaopreise klettern auf Rekordhoch

